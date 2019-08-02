"Наплювала на мовний закон": пропагандисти Кремля прийшли в захват від російськомовної Одеси

Російські пропагандисти опублікували захоплений матеріал про Одесу, в якій нібито не збираються переходити на українську мову і всіляко оберігають російську.

Відповідна стаття з'явилася на сайті "Комсомольської правди".

"Коли приїжджаєш до Одеси з Києва, ніби виринаєш з великої глибини – повітря! У Києві семимильними кроками йде українізація. Ти навіть починаєш сумніватися: а це точно та сама "мать городов русских" чи якась інша "мати"?" – йдеться в матеріалі.

Пропагандисти прийшли в захват від російськомовної Одеси

Російське видання запевнило, що Одеса нібито "наплювала на мовний закон" і тут же почало наводити приклади: велика кількість табличок російською мовою (при тому, що їм часто відповідають аналоги українською та англійською), і російськомовні класи в школах.

Комсомольська правда

Комсомольська правда

Комсомольська правда

"Наші діти – білінгви (двомовні). Цим же пишатися ж треба, а не забирати!" – процитували пропагандисти шкільного секретаря однієї з одеських гімназій.

Також у матеріалі "Комсомольської правди" заявили, що кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віталій Саутенков, який не пройшов у Верховну Раду, нібито побоюється за своє життя через "націоналістів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше путінські пропагандисти зраділи рішенню Львівського окружного адміністративного суду про скасування заборони російськомовного культурного продукту в регіоні.

Рупори Кремля припустили, що це може стати першим кроком до федералізації України і визнання російської мови другою державною.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!