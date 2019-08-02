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"Наплювала на мовний закон": пропагандисти Кремля прийшли в захват від російськомовної Одеси

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Російські пропагандисти опублікували захоплений матеріал про Одесу, в якій нібито не збираються переходити на українську мову і всіляко оберігають російську.

Відповідна стаття з'явилася на сайті "Комсомольської правди".

"Коли приїжджаєш до Одеси з Києва, ніби виринаєш з великої глибини – повітря! У Києві семимильними кроками йде українізація. Ти навіть починаєш сумніватися: а це точно та сама "мать городов русских" чи якась інша "мати"?" – йдеться в матеріалі.

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Пропагандисти прийшли в захват від російськомовної Одеси

Пропагандисти прийшли в захват від російськомовної Одеси

Російське видання запевнило, що Одеса нібито "наплювала на мовний закон" і тут же почало наводити приклади: велика кількість табличок російською мовою (при тому, що їм часто відповідають аналоги українською та англійською), і російськомовні класи в школах.

"Наплювала на мовний закон": пропагандисти Кремля прийшли в захват від російськомовної Одеси

Комсомольська правда

"Наплювала на мовний закон": пропагандисти Кремля прийшли в захват від російськомовної Одеси

Комсомольська правда

"Наплювала на мовний закон": пропагандисти Кремля прийшли в захват від російськомовної Одеси

Комсомольська правда

"Наші діти – білінгви (двомовні). Цим же пишатися ж треба, а не забирати!" – процитували пропагандисти шкільного секретаря однієї з одеських гімназій.

Також у матеріалі "Комсомольської правди" заявили, що кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віталій Саутенков, який не пройшов у Верховну Раду, нібито побоюється за своє життя через "націоналістів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше путінські пропагандисти зраділи рішенню Львівського окружного адміністративного суду про скасування заборони російськомовного культурного продукту в регіоні.

Рупори Кремля припустили, що це може стати першим кроком до федералізації України і визнання російської мови другою державною.

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Тема
Закон про мови
Місце
Росія
Тег
Одеса
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Одесса, иди домой. Задержалась ты в хохлятнике.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Кабиров Айрат, иди леса туши, об Одессе думает он - так и будете на кучке пепла сидеть и об Одессе мечтать
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скоро за мову в Одессе будут рыла чистить.
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Mak Alex
Mak Alex
Русь до " росии" має таке відношення, як словакія до словеніі.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Михайлов Виталий, у вас там в голове кроме Нацистов ещё хоть что-то осталось или Соловьиный помет все из головы выжал?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Mak Alex, что хрюкаешь нацист, языка коренного населения знать забыло?)))
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