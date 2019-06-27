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"Сироти х*роїв АТО!" РосЗМІ звинуватили українців у нападі на російських дітей у Греції

4.2тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ стверджують, що українців виселили з популярного готелю у Греції, бо їхні діти нібито напали на російськомовних однолітків.

Пропагандистський ресурс MK.ru поширив коментар якоїсь громадянки Росії Ольги Кубари, яка стала свідком інциденту. Пост туристки у Facebook станом на 13:00 четверга, 27 червня, недоступний.

Як пише видання, жінка нібито відпочивала у готелі зі своєю сім'єю, а поверхом вище розташувалася група українських туристів. За словами Кубари, вони бігали і розмахували прапорами України, а потім їхні діти почали нападати на російських дітлахів через те, що вони розмовляли російською мовою.

У Греції з готелю вигнали українців

У Греції з готелю вигнали українців

Facebook Наталія Подоляк

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"Бігали і розмахували українськими прапорами, нацьковували дітей на наших (натовп оскаженілих "сиріт х*роїв ато" на двох малюків п'яти і шести років!) тільки тому, що ми говорили російською", — стверджувала у стилі пропаганди Кремля жінка.

Після цього адміністрація закладу начебто виставила українцям вимогу залишити готель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний готель Греції втрапив у гучний скандал із українськими туристами. Його працівники виселили українців за публічну демонстрацію національного прапора.

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Місце
Греція
Тег
відпочінок
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Ш. Олег
Ш. Олег
Украинцы обвиняют русских, русские обвиняют украинцев… Во все времена на любой войне первой погибает правда, поэтому я никогда не пытаюсь отыскать её в сообщениях СМИ любой из сторон конфликта. Верю лишь тому, что видел собственными глазами, или документальным подтверждениям, предоставленным очевидцами. Да и то с оговорками.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Просто так из отелей не выгоняют. Это надо вести себя как последняя свинья, чтобы тебя выкинули и деньги вернули
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Дикари. Маленькие,а уже нацики.
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