Напад ромів на еколога в Києві: українці знайшли рішення проблеми

Ситуація з ромами в Києві, про агресію і злочинну діяльність яких постійно розповідають жителі столиці, посилюється з кожним місяцем на протязі останніх місяців.

При цьому, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова захищає права цієї національності, турбуючись про дії активістів, які розчищають місто від поселень.

OBOZREVATEL дізнався у читачів, як вони ставляться до останнього резонансного випадку, коли роми в Києві закидали камінням еколога і заявили про "дах" у поліції, і чи можна з цим боротися.

Згідно з проведеним опитуванням, 58% його учасників радикально налаштовані до дій цієї національності. Українці припускають, що це повинно каратися найсуворішим покаранням, щоб подібне не повторювалося.

Разом з тим, 37% опитаних пропонують дану проблему вирішувати на державному, а не на місцевому рівні.

2% респондентів опустили руки і вважають, що вже нічого не поробиш з ромами, які відчувають себе господарями.

І лише 1% опитаних лояльно ставиться до поселень, вважаючи, що вони нікому не заважають, тому можуть жити й далі в парках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва. 7 червня Національні Дружини розігнали табір в Голосіївському парку після того, як представники цієї національності атакували екологів, які прийшли на місце вирубки.

Начальник штабу "Нацдружін" Юрій Крапля пояснив, що активісти зробили це, коли в місці поселення вже нікого не було.