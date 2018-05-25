Напад на Стерненка: журналіст вказав, хто за цим стоїть

За нападами на відомого одеського активіста, екс-очільника обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, стоїть мер міста Генадій Труханов.

"За цим стоїть Труханов, це очевидно і однозначно. Труханов є головою міста Одеси, я маю на увазі не по посаді, а по факту. За всіма цими нападами стоїть безпосередньо Труханов, тому що Стерненко заважає його справам у місті, під прикриттям поліції Одеси, це очевидний для мене факт", – сказав у коментарі OBOZREVATEL журналіст та волонтер Родіон Шовкошитний.

Він повідомив про те, що один з нападників, якому Стерненко наніс травму не сумісну з життям, не був бійцем АТО, і ця інформація є абсолютно маніпулятивною. Щодо другого нападника, інформації поки немає.

"Сили, які стоять за тими нападниками, їм треба це подавати якось в такому певному руслі, що от, як пишуть різні антиукраїнські видання: "ультрарадикал вбив ветерана АТО". Йде маніпулювання фактами, перестановка їх для того, щоб їх подати в тому світлі, що ніби він не захищав себе, а саме вбив", – пояснив Шовкошитний.

Щодо кваліфікації справи, як умисне вбивство та замах на вбивство, журналіст пояснив, що це цілком стандартна процедура, однак питання в тому, чи перекваліфікують справу за заявою Стерненка як самооборону.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій, якщо події будуть розвиватися не за своїм логічним ходом, тобто, перекваліфікування цих звинувачень на ті, які мають бути, то ми звичайно будемо влаштовувати акції, при чому не просто мітинги, а будуть досить серйозні акції", – сказав він.

На питання, як же почувається постраждалий активіст, журналіст відповів: "Все нормально з ним. Я знаю, що його життю нічого не загрожує, стан задовільний".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, загиблим нападником на колишнього лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка виявився житель Чорноморська 25-річний Іван Кузнецов