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Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні

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У вівторок, 16 липня, Україна перебуватиме в зоні атмосферних фронтів, що призведе до дощової погоди у східному напрямку.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найтеплішою температура повітря буде на півдні, +24... +28 градусів, найхолоднішою — на сході +18... +22 градуси.

У більшості областей передбачається +20... +25 градусів.

Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні
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Дощова погода

Дощова погода

24 канал

У Києві 16 липня прогнозуються періодичні дощі. Протягом дня в столиці очікується +21... +23 градуси.

За прогнозом Діденко, в подальшому дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря буде поступово підвищуватися.

У другій половині тижня, особливо у вихідні, вдень потеплішає до +25... +29 градусів, на півдні — до +30 градусів.

За даними Гідрометцентру, 16 липня вночі місцями, вдень скрізь короткочасні дощі, грози; в Приазов'ї і східних областях місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз по Україні

Температура вночі +10... +15, на узбережжі морів до +18, вдень +20... +25; в Карпатах уночі +3... +8, удень +9... +14.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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