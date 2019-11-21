Накриє пекельна спека: з'явився глобальний прогноз кліматологів щодо України

За рік середня температура повітря в Україні може вирости на 1,4 градуса. На сході України зростання температури може скласти 1,5 градуса.

Такий прогноз дала кандидатка географічних наук Віра Балабух, передає "Укрінформ". За її словами, це можливо при реалізації сценарію, запропонованого Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panelon Climate Change, МГЕК).

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"В Україні влітку все частіше надходить повітря з субтропічних, а іноді – тропічних широт. Крім того, переважає антициклональна погода, при якій за відсутності хмар і незначній швидкості вітру повітря сильно прогрівається. Як наслідок, збільшується кількість днів зі спекою і максимальна тривалість спекотного періоду", – пояснила вона.

Нагадаємо, що, за прогнозами, зима 2019-2020 років в Україні буде вже традиційно теплою, температура всі три місяці поспіль прогнозується на кілька градусів вищою за середню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Балабух, уже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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