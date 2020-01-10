Найспекотніший в історії: вчені озвучили прогноз на 2020 рік

Минулий 2019 рік став одним із найспекотніших для світу, а середні глобальні температури – другими найбільшими за всю історію спостережень.

Водночас у 2020-му варто очікувати ще більше температурних максимумів. Такі дані надали в європейській службі моніторингу зміни клімату програми "Коперник", повідомляє ТСН.

"Останні п'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень. Це, безумовно, тривожні ознаки", – наголосив директор служби Жан-Ноель Тепо.

У 2020 році буде ще більше температурних максимумів

Така звістка, звичайно, не є раптовою на фоні всіх повідомлень про рекордні рівні танення льодовиків і концентрацію вуглекислого газу в атмосфері.

Проте наголошується, що в 2019 році температурні рекорди зустрічалися вже по всій планеті. У більшості регіонів було тепліше, ніж за середніх показників, а в Арктиці, Європі та Південній Африці зафіксовано дуже значне підвищення температури.

Але рекордсменом поки залишається 2016 рік. Тоді на клімат впливав потужний природний феномен Ель-Ніньо, що створює передумови для високих глобальних температур.

"Хоча це не завадило липню 2019-го побити рекорд минулого року, коли в багатьох куточках світу були зафіксовані різноманітні погодні аномалії та природні катаклізми", – йдеться в повідомленні.

Інфографіка: де в світі фіксували температурні аномалії ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Владислава Білика, снігопади ще прийдуть в Україну, незважаючи на аномально теплі січень-лютий 2020 року. Однак наслідки глобального потепління можна спостерігати вже зараз.

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