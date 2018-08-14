МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Найпотужнішу зброю України жорстко розкритикували: у Порошенка відповіли

32.6тЧитати новину російською

Презентована громадськості нова самохідна гаубиця "Богдана", яку вже встигли розкритикувати військові експерти, - лише зразок перспективного виду озброєння, яке зараз проходить випробування.

"Хто вам сказав, що вона стоїть на озброєнні? Показали зразок перспективного виду озброєння, зараз він проходить випробування", - розповів у коментарі OBOZREVATEL радник президента України Петра Порошенка і помічник міністра оборони Степана Полторака Юрій Бірюков.

Самохідна гаубиця "Богдана"

Фото: Facebook Юрій Бірюков

За його словами, вся інформація про самохідну установку суворо засекречена - про її характеристики розповіли вже все, що можна. Також не поширюється інформація про те, як проходять самі випробування гаубиці.

Новини
Навіть "Богдана", що не стріляє - це досягнення

Крім того, Бірюков спростував інформацію про те, що міністр оборони Степан Полторак нібито заявив, що 10 серпня ухвалить рішення щодо прийняття на озброєння САУ "Богдана".

"Фраза звучала зовсім інакше, Полторак сказав, що після 10 серпня, за результатами випробувань, він прийматиме рішення. Щойно закінчаться випробування, так відразу прийматимуть рішення. Після 10 серпня в будь-який день буде прийняте це рішення", - повідомив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Україна тестує нову потужну зброю - самохідну гаубицю "Богдана".

155-мм калібр гаубиці повністю відповідає всім вимогам НАТО. Зброя такого калібру була відсутня на озброєнні у ЗСУ, її не було в радянській армії, і немає у сучасної російської армії.

САУ розроблена на колісній базі, автомат заряджання на 6 пострілів, дальність пострілу - до 60 км, керувати гаубицею можна віддалено, за допомогою пульта.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Бірюков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
64
Коментарі
24
210
Смішно
82
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клін Олекс
Клін Олекс
Панове, що ви робите? Навіщо відповідаєте в мережі графським бандерлогам? На ваших відповідях вони вже отримали по фуфирику бояри і радісно ригають у лопухах. Ну хоч ви не будьте "лопухами", не ведіться на висери зайвохромосомних.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
у кацапов есть ракеты которые летают хуй знает куда..писец воронежу!
Показать комментарий полностью
Ответить
9
4
Shevchenko Ivan
Shevchenko Ivan
Свидомит-бандерлог Недобитый, полеміка з обох сторін на рівні"бандерлогів".Соромно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Самарский Валера
Самарский Валера
Кастрюли веселят весь мир,который как они уверяют за них жопу рвёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги