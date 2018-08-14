Найпотужнішу зброю України жорстко розкритикували: у Порошенка відповіли

Презентована громадськості нова самохідна гаубиця "Богдана", яку вже встигли розкритикувати військові експерти, - лише зразок перспективного виду озброєння, яке зараз проходить випробування.

"Хто вам сказав, що вона стоїть на озброєнні? Показали зразок перспективного виду озброєння, зараз він проходить випробування", - розповів у коментарі OBOZREVATEL радник президента України Петра Порошенка і помічник міністра оборони Степана Полторака Юрій Бірюков.

Самохідна гаубиця "Богдана" Фото: Facebook Юрій Бірюков

За його словами, вся інформація про самохідну установку суворо засекречена - про її характеристики розповіли вже все, що можна. Також не поширюється інформація про те, як проходять самі випробування гаубиці.

Крім того, Бірюков спростував інформацію про те, що міністр оборони Степан Полторак нібито заявив, що 10 серпня ухвалить рішення щодо прийняття на озброєння САУ "Богдана".

"Фраза звучала зовсім інакше, Полторак сказав, що після 10 серпня, за результатами випробувань, він прийматиме рішення. Щойно закінчаться випробування, так відразу прийматимуть рішення. Після 10 серпня в будь-який день буде прийняте це рішення", - повідомив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Україна тестує нову потужну зброю - самохідну гаубицю "Богдана".

155-мм калібр гаубиці повністю відповідає всім вимогам НАТО. Зброя такого калібру була відсутня на озброєнні у ЗСУ, її не було в радянській армії, і немає у сучасної російської армії.

САУ розроблена на колісній базі, автомат заряджання на 6 пострілів, дальність пострілу - до 60 км, керувати гаубицею можна віддалено, за допомогою пульта.