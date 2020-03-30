"Найкрасивіші!" Фото стюардес СРСР вразило мережу

У мережі показали фотографії бортпровідниць часів Радянського Союзу, яке вразило користувачів.

Знімки, зокрема, опублікували у блозі "Життя в СРСР" у соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Стюардеси в Радянському Союзі були найкрасивіші, а пілоти найнадійніші", – йдеться в повідомленні.

Стюардеси за часів СРСР twitter.com/ussrlife

У коментарях під фото багато користувачів соцмережі підтвердили, що стюардеси в ті часи, як, втім, і зараз, були дуже гарними.

"Пілоти стоять у формі, тоді така, схожа була у керівників залізниць. У батька такі фото є", "На знімку спарва екіпаж літака Ан-24 із Південно-Сахалінська. Другий зліва – Василь Андрійович Медведєв, бортмеханік, батько мого однокласника. Інших льотчиків на обличчя пам'ятаю... Фото зроблене, ймовірно, в кінці 70-х – на початку 80х. Дивно побачити через стільки років знайомі обличчя", "Стюардеси теж були дуже надійними", "І не було льотних пригод", "Так, відбір був суворіший, ніж на конкурс крас", – діляться спогадами і враженнями підписники.

Пілоти за часів СРСР twitter.com/ussrlife

Стюардеси за часів СРСР twitter.com/ussrlife

Стюардеси за часів СРСР twitter.com/ussrlife

Стюардессы в Советском Союзе были самые красивые, а пилоты самые надежные pic.twitter.com/on1TyzekRc — Жизнь в СССР! (@ussrlife) March 26, 2020

Раніше OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити, як виглядали дівчата в СРСР на фото. Адже вони фотографувалися рідко і намагалися закарбувати тільки найважливіші моменти свого життя.

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