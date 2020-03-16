У двох областях України через коронавірус оголосили режим надзвичайної ситуації

У двох областях України, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, з 17 березня оголошено режим надзвичайної ситуації.

Йдеться про Чернівецьку та Житомирську області, заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, відео якого опубліковано на сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

facebook.com/cvODA

"В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій і Житомирській областях, ввести режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року", – заявив Зеленський.

Президент України від 16 березня звернувся до громадян. OBOZREVATEL оприлюднив повний текст звернення глави держави.

Нагадаємо, що 16 березня ще у двох українців в Чернівецькій області діагностували зараження на коронавірус COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб. Всього в країні хворі п'ятеро людей: 4 в Чернівецькій області та 1 в Житомирській.

За кордоном заражені шестеро українців. Жертвами вірусу стали двоє людей - 71-річна мешканка Радомишля на Житомирщині та 65-річна Раїса Малишева, яка перебувала в Італії.

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