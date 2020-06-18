Начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда помер від коронавірусу.

Про це ввечері в четвер, 18 червня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на сторінці в Facebook.

"Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19 помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував чимало життів наших військових", – написав він.

Начальник Львівського військового госпіталю помер від коронавірусу

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

У Львівській області зафіксовано 3398 випадків. Львівщина наразі не готова до послаблення карантину.