На Закарпатті призначено нового очільника поліції: хто він

Новим керівником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцідайло.

42-річного полковника поліції 2 листопада представив колективу заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Олександр Канцідайло та Максим Цуцкірідзе Поліція Закарпатської області

"Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: забезпечення публічної безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", — сказав Цуцкірідзе.

Присутній на призначенні прокурор області Володимир Гаврилюк зазначив, що поліція і прокуратура є двома рівноправними органами одного "організму": "Наша спільна мета – дотримання Закону і захист громадян. Тому і результат наш теж має бути спільним: безпечне життя громадян у спокійному, мирному краї".

У свою чергу Канцідайло заявив, що виправдає покладену на нього довіру.

"Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом, будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати — ефективними", — сказав керівник поліції Закарпаття.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, двох поліцейських із Харкова Артема і Віталія Герасимових, які їздили на роботу на вкраденому у жителя Києва автомобілі Mazda, звільнили з лав поліції за порушення службової дисципліни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!