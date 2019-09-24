На випадок великого вторгнення: в Україні стартували масштабні військові навчання

У вівторок, 24 вересня, в Україні стартували стратегічні командно-штабні навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони із залученням військ "Козацька воля-2019".

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, вони проходять під керівництвом начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Головною метою навчань "Козацький воля-2019" є перевірка здатності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за класифікацією НАТО) здійснювати управління військами (силами) під час підготовки і ведення операцій (бойових дій) у разі широкомасштабної збройної агресії.

Навчання "Козацька воля-2019" Прес-служба Міноборони

До навчання залучено структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів, а також органи управління інших військових формувань та правоохоронних органів.

Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля-2019" триватиме на всій території держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість із них – представники гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід у зоні АТО й ООС.

Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 у Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

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