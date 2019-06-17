На Вінничині зникла ще одна 11-річна дівчинка: фото дитини

У місті Калинівка Вінницької області зникла 11-річна Ангеліна Макарова, яка в неділю, 16 червня, вийшла з дому і не повернулася.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції у Вінницькій області. Незабаром з'явилася інформація про те, що дитину знайшли, проте подробиць правоохоронцы розкривати не стали. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дівчинка пішла з дому близько 11:50 і поїхала до обласного центру, де потрапила під об'єктив камери відеоспостереження на центральному автовокзалі. Дитину також бачили в центрі Вінниці – дівчинка розмінювала гроші.

Прес-служба Нацполіціі у Вінницькій області

Прес-служба Нацполіціі у Вінницькій області

За версією поліції, Ангеліна просто втекла з дому, оскільки вона зібрала тільки речі першої необхідності і потайки взяла гроші у мами.

"Дівчинка підготувала ретельно речі, рюкзак, взяла гроші у мами – це свідчило, що вона зібралася кудись у подорож. Перевірили камери і більше не зафіксували її, можливо, вона з цього вокзалу далі поїхала, а можливо, десь в обласному центрі. Ми не припиняємо пошуків", – розповіли в поліції Вінницькій області.

Орієнтування розіслали патрульним по всій країні. Ангеліна була одягнена в рожеву футболку, спідницю до колін у чорні, сині та білі смуги, чорні туфлі. При собі мала червоний портфель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. До пошуку підключені поліція, співробітники Нацгвардії, водолази та авіація.

З'ясувалося, що перед зникненням дівчинка вела прямий ефір в Instagram.

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