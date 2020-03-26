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26 березня • оновлено в 16:29
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На Вінниччині коронавірусом заразилася 5-річна дитина

1.7т
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У Вінницькій області офіційно підтвердили 4 випадки інфікування COVID-19. Серед заражених є 5-річна дитина.

Про це повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Степан Томин, передає Vinbazar.com. За словами епідеміолога мова йде про сина рідної сестри жінки, у якої першою у Вінниці виявили коронавірус.

Томин розповів, що жінка контактувала з 5-річним племінником, тому аби попередити наслідки, малюка госпіталізували до Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні. 26 березня діагноз підтвердився. Дитина отримує симтоматичне лікування.

На Вінниччині коронавірусом заразилася 5-річна дитина

Станом на 14:00 26 березня зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються.

Нагадаємо, станом на 26 березня в Україні офіційно підтверджені 156 випадків COVID-19. Померли вже 5 осіб. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Борзнянському районі Чернігівської області. Експрестест чоловіка показав позитивний результат на наявність COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
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