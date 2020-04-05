У місті Могилів-Подільський Вінницької області хвору на коронавірус COVID-19 дитину підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

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За малюком постійно наглядають лікарі. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський під час брифінгу 4 квітня, написала пресслужба ВОДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Стан дитини у м. Могилів-Подільський, на жаль, залишається важким. Хлопчик наразі підключений до апарату для штучної вентиляції легень, він перебуває під постійним наглядом лікарів. Ми сподіваємося на значне покращення стану та бажаємо йому здоров’я", – сказав Скальський.

На Вінничині хвору на COVID-19 дитину підключили до апарату ШВЛ. Ілюстрація

А пресслужба Могилів-Подільської міської ради уточнила, що разом з дитиною у самоізоляцію пішли чотири бригади медиків, які рятували її, а також родичі малюка. Результати тестів на COVID-19 у всіх виявилися негативними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині вирішили добровільно піти на самоізоляцію, рятуючи маленького пацієнта з коронавірусом.

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