Україну накрив сніговий циклон: як рухається негода. Карта

Циклон, який приніс 5 лютого в Україну різке погіршення погоди у вигляді снігу, почав пересуватися на південний схід.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook і показала відповідну карту. "Сніг, дощ, сильний вітер. Сьогодні ще покаже, на що здатний", – пише вона.

Сніг в Україні Ілюстрація

За її словами, найбільше зміни погоди відчують на півдні, сході та в центрі країни.

"Для киян, які чекали замети, як у 2013 році – ні. Сніг буде, але потім, слідом за циклоном, опади відсунуться", – пояснила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На Україну в середу, 5 лютого, насувається справжня буря. Так, у південній частині, східних, центральних областях країни і на Прикарпатті очікуються складні погодні умови.

В Одеській і Миколаївській областях у середу і четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і у зв'язку з цим другий рівень небезпеки.

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