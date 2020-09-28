На Україну насуваються нові магнітні бурі: озвучено дати й рівень небезпеки

28, 29 і 30 вересня 2020 року на Землі очікуються слабкі магнітні бурі рівня G1.

Це випливає з прогнозу, що складають учені лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. У звіті сказано, що планетарний індекс геомагнітної активності – Кр – буде дорівнювати в ці дні 5 балам за 9-бальною шкалою, де 0 означає відсутність геомагнітних збурень, а 9 – екстремальний шторм.

У понеділок, 28 вересня, буря триватиме пів дня, заспокоївшись остаточно тільки до 17:00 (всесвітній координаційній час (UTC) + 4:00). У вівторок, 29 вересня, магнітна буря такої ж сили почнеться так само рано, між 3 і 6 годинами ранку, і заспокоїться після полудня.

У середу, 30 вересня, рання буря буде трохи коротшою – близько 3 годин, але геомагнітний вплив почнеться ще до півночі, а вляжеться після полудня.

За прогнозами вчених, наступна низка магнітних бур очікує жителів планети в кінці жовтня 2020 року – 21, 22 і 23 числа. Вони також будуть досягати рівня G1.

Відзначимо в останні дні вересня 2020-го Україну і світ спіткала найпотужніша магнітна буря, пік якої припав на 27 вересня. Як пояснюють фахівці, це коливання – найбільш сильне за весь рік і під його вплив потраплять навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. Водночас ситуація буде ускладнюватися тим, що синоптики на кінець місяця прогнозують і різку зміну погоди, що створить додаткові причини поганого самопочуття.

Щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно:

зміцнювати судини і займатися спортом;

дотримуватися правильного режиму сну й відпочинку.

мінімізувати сіль у раціоні й відмовитися від шкідливих звичок, зокрема від куріння;

контролювати тепловий режим організму, не допускаючи різких перепадів;

наситити організм вітамінами;

дотримуватися душевної рівноваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коливання в магнітосфері Землі будуть спостерігатися до 28 вересня. Вони характерні для днів, що передують магнітній бурі, й тих, що настають відразу після неї.