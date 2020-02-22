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22 лютого • оновлено в 12:13
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На Україну насувається сніговий шторм: оголошено ІІ рівень небезпеки

10.8т
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В Україні 23-24 лютого очікується різке погіршення погодних умов.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, майже на всій території країни пройдуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

У неділю, 23 лютого, шторм почнеться з посилення поривчастого вітру до 15-22 м/с. У Карпатах випаде багато снігу, на дорогах снігові замети та ожеледиця.

Погода в Україні 23 лютого

Погода в Україні 23 лютого

З початком тижня в Україні погода тільки погіршиться. У понеділок, 24 лютого, місцями сніг і сильний вітер 25-28 м/с. Ускладнення погодних умов буде відповідати ІІ (помаранчевому) рівню небезпеки.

Погода в Україні 24 лютого

Погода в Україні 24 лютого

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 24 лютого, в Україну переміститься циклон, який зародиться над Німеччиною і пройде Польщею. Він принесе сильні опади і скажений штормовий вітер.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
В Украину или На Украину. Куда смотрят эти вятровичи и фарионы.
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