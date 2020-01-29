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29 січня • оновлено в 06:46
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На Україну насувається сніговий шторм: де чекати погіршення погоди

4.4т
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В Україні в найближчі дні очікується істотне погіршення погодних умов в окремих областях.

Так, як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на синоптиків, 29-30 січня в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Помірний, вночі 29 січня і в вдень 31 січня значний, сніг, хуртовини (на Закарпатті сильний дощ з мокрим снігом), приріст сніжного покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця", – йдеться в повідомленні.

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В Україні очікується сніжна буря

В Україні очікується сніжна буря

Ілюстрація

У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

"Ускладнення погодних умов спричиняє спотворення руху транспорту на окремих ділянках доріг. У Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (II рівень небезпеки)", – повідомили рятувальники.

На Україну насувається сніговий шторм: де чекати бурі

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, так як, згідно з останніми прогнозами, в країну знову прийде в цей період потепління. Снігопади очікуються (в основному, в Карпатах), але, швидше за все, сніг не затримається і розтане через плюсову температуру.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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