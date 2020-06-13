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13 червня • оновлено в 09:18
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На Україну насувається шторм: синоптики прогнозують град і шквальний вітер. Мапа

1.1т
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У суботу, 13 травня, практично на всій території України зіпсується погода. Очікуються грози, град і шквальний вітер.

За прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть значні дощі.

На Україну насувається шторм

На Україну насувається шторм

Опадів не буде лише в Луганській області. При цьому висока температура повітря збережеться по всій країні – від +25 до +35 градусів вдень, вночі +15 +21 градусів.

"У Житомирській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській і Вінницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – попередили синоптики.

Погода в Україні 13 червня

Погода в Україні 13 червня

Укргідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 12 червня, на кілька областей України ринула злива з грозами і градом. Негода повалила дерева і залишила деяких українців без світла.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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