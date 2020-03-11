На Україну насувається різке похолодання: названа дата

В Україні в найближчі дні рекордне весняне тепло поступово піде на спад і вже 15 березня температура наблизиться до кліматичної норми.

У цьому переконує синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Детальніше про прогноз він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 10 березня був встановлений шостий за рахунком добовий температурний рекорд – зокрема, в Харкові стовпчики термометрів перевищили позначку +20.

З 15 березня в Україні похолодає

Так, зазначає синоптик, за підсумками першої декади місяця, середнє відхилення від норми становить +11 градусів.

"Звісно, на такі аномалії швидко реагує рослинність. Вегетація йде повним ходом: вперше так рано на моїй осиці з'явилися сережки, почалося сокодвиження винограду, деякі кущі викидають перші листочки. Цвітуть крокуси, проліски, гусяча цибуля та інші", – пише Кибальчич.

Розподіл максимальних температур повітря в Україні 9 березня Facebook/Ігор Кибальчич

Однак він прогнозує, що до кінця місяця повинна зберегтися помірно тепла погода. Хоча в окремі дні третьої декади температурний фон знизиться навіть нижче норми, також спостерігатимуться заморозки.

Динаміка температури повітря вдень 10 березня на заході Харкова, максимум становив +21,8 Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова і вітряна погода. Водночас стовпчики термометрів показуватимуть +11... +17 градусів.

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