На Україну насувається кілька потужних метеоударів: названі дати

На Україну насуваються відразу шість геомагнітних коливань. Їх слід очікувати як на початку місяця (1 і 2 числа), так і в середині (з 19 до 21), а також наприкінці зими (22, 27 і 28 лютого).

У січні ж спостерігалися чотири магнітні бурі. Про це написало видання Cosmopolitan.

Перший метеоудар передбачається 1 і 2 лютого. Буря буде не дуже сильною, тому вона позначиться на стані здоров'я тільки метеозалежних людей, до того ж лише в тому разі, якщо ті не будуть обережними.

На Україну насувається кілька потужних метеоударів

В середині місяця буде вже досить сильний сплеск сонячної активності – магнітні бурі накриють країну з 19 до 21 лютого. Такий удар відчують усі без винятку.

Ще кілька епізодів відбудуться 22, 27 і 28 лютого. Їхня сила буде слабкішою, ніж минулого разу. Тому ці сплески відчують не всі.

Так, щоб уникнути негативного геомагнітного впливу, фахівці радять обмежити фізичну активність, уникати шкідливої їжі і алкоголю, а також дотримуватися водного режиму, більше відпочивати і уникати стресових ситуацій. А метеозалежні особи обов'язково повинні мати з собою необхідні ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький повідомив про те, що в 2020 році сонячна активність почне зростати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!