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26 квітня • оновлено в 10:16
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На Україну насувається буря: рятувальники попередили про шалений вітер

2.5т
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У неділю, 26 квітня, в Україні протягом дня буде спостерігатися різке погіршення погодних умов.

Як повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пориви вітру в регіонах країни досягнуть 15-20 м/с.

Сильний вітер в Україні

Сильний вітер в Україні

Ілюстрація

Укргідрометцентр присвоїв ситуації I рівень небезпеки – жовтий (погодні умови потенційно небезпечні).

25 квітня ураган вже пройшовся по Закарпатській області. Там сильний вітер повалив дерева та позривав дахи з будинків. Місцями буря супроводжувалася дощем.

Для ліквідації наслідків падіння дерев і гілок були залучені рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко попередила, що в неділю погода в Україні буде дощовою, подекуди очікуються грози, а на заході країни навіть випаде сніг.

За її словами, причиною цього є циклон Walli, який саме 26 квітня зрушиться в східному напрямку.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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