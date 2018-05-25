На Україну насувається антициклон: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні

У суботу, 26 травня, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому в більшості областей буде сухо і сонячно.

Як написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, дощ з грозою очікується лише в західних областях.

Температура повітря вдень знизиться до +20 +23 градусів, в західних областях +24 +27 градусів.

За прогнозом, 27 травня, на Зелені свята погода істотно не зміниться - без опадів, +23 +26 градусів.

28 травня також буде домінувати антициклон, всюди сухо, +22 +26 градусів.

"У Києві завтра (25 травня. - Ред.) фінал Ліги чемпіонів пройде при чудовій, для футболу, погоді - похолоднішає, вдень буде +20 +22 градуси, ввечері, на час гри, +15 +18 градусів. Без опадів. Єдиний нюанс суботи - поривчастий північно-східний вітер. На Трійцю в столиці - без опадів, +21 +23 градуси. У понеділок - сонячно, сухо, +24 градуси", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Укргідрометцентру, 26 - 27 травня в Україні трохи похолоднішає, місцями очікуються дощі та грози.