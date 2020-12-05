Інфекціоніст заявив, що Україні потрібен ще один локдаун в кінці зими: озвучені терміни

Протягом зими в Україні ще неодноразово може виникнути потреба у загальнонаціональному локдауні чи в додаткових карантинних обмеженнях на регіональному рівні. Зокрема, в середині лютого 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "На жаль, одного разу не буде достатньо. За усіма прогнозами, вірус буде з нами протягом усього зимового сезону, і через це послаблення або посилення обмежувальних заходів може відбуватися і в грудні, і в січні, і в лютому, і в березні", – попередив він.

За оцінками медика, новий жорсткий карантин, або локдаун, може бути запроваджений наприкінці зими.

"Якщо порівнювати з хвилями респіраторних захворювань минулих років, які повторює, в тому числі, і COVID, то велика хвиля розпочинається приблизно з 15 лютого і досягає піку у перший тиждень березня. Я думаю, це якраз той період, коли варто знов розглядати посилення обмежувальних заходів", – сказав Курпіта.

"Можливо, не на національному, а на регіональному рівні. Але запровадження таких обмежень буде потрібно", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснив, чому Україні потрібен 3-тижневий локдаун.