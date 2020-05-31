У неділю, 31 травня, на українському кордоні, у пункті пропуску "Шегині" (Львівська область), утворилися величезна черга з охочих потрапити до Польщі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував відповідний відеоролик, на якому зображено натовпи людей, які мокнули під дощем і не зберігали дистанцію під час пандемії коронавірусу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"31.05.2020 о 15:00. Пропускний пункт "Шегині" – черга до польщі", – написав депутат.

На українському кордоні – черга з охочих потрапити до Польщі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу. Зокрема, на кордоні з Польщею це зробили "Устилуг", "Ягодин" (Волинська область) та "Смільниця", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", "Грушів" (Львівська область).

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