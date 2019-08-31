На Тернопільщині матері влаштували криваву бійню через дітей: відео 18+

У Плебанівці Тернопільської області дві односельчанки побилися через конфлікт між їхніми дітьми.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами однієї з мам – Оксани Цюпи, місцева медсестра Олеся Волочіста обливала її водою, тягала за волосся, схопила за шию і повалила на землю, а в кінці ще й стукнула під око залізним розпилювачем садового шланга.

На Тернопільщині матері влаштували криваву бійню Скріншот з відео

На Тернопільщині матері побилися через дітей Скріншот з відео

Олеся же все спростувала, заявивши, що опонентка сама прийшла до неї додому битися, а потім вдарилася головою об кран. Відзначається, що обидві жінки написали в поліцію заяви про побиття.

На Тернопільщині матері побилися через дітей Скріншот з відео

На Тернопільщині матері побилися через дітей Скріншот з відео

На Тернопільщині матері побилися через дітей Скріншот з відео

При цьому, десятирічний син Оксани розповів, що медсестра його лаяла і смикала, у нього було непорозуміння з її дочкою Вікою. Тому мама і відправилася до медпрацівниці захищати сина.

Результат конфлікту вирішать правоохоронці на підставі результатів судмедекспертизи. Медики повинні визначити, чи Оксана сама вдарилася об залізний розпилювач води, чи її таки покалічила медсестра.

На Тернопільщині матері побилися через дітей Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі дві дівчини влаштували бої без правил серед вулиці.

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