На Тернопільщині десятки лікарів захворіли на коронавірус: озвучено сумну цифру

У Тернопільській області на коронавірус захворіло 44 працівники медичних установ.

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Із них 35 – із Монастириського району, який найбільше в регіоні постраждав від епідемії. Про це на сторінці у Facebook повідомив Тернопільський штаб для боротьби з COVID-19.

Зазначається, що тільки в одного з лікарів це захворювання не пов'язане із професійною діяльністю.

На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики

Зокрема, випадки зараження коронавірусною інфекцією серед тернопільських медиків зафіксовано:

35 – у Монастириському районі;

2 – у Заліщицькому районі;

4 – у Кременецькому районі;

1 – у Козівському районі;

1 – у Бучацькому районі;

1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов'язане із професійною діяльністю).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області помер 57-річний священник Олег Винников, у якого першим у регіоні діагностували COVID-19.

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