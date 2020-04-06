На Тернопільщині десятки лікарів захворіли на коронавірус: озвучено сумну цифру

У Тернопільській області на коронавірус захворіло 44 працівники медичних установ.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Із них 35 – із Монастириського району, який найбільше в регіоні постраждав від епідемії. Про це на сторінці у Facebook повідомив Тернопільський штаб для боротьби з COVID-19.
Зазначається, що тільки в одного з лікарів це захворювання не пов'язане із професійною діяльністю.
На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики
Зокрема, випадки зараження коронавірусною інфекцією серед тернопільських медиків зафіксовано:
35 – у Монастириському районі;
2 – у Заліщицькому районі;
4 – у Кременецькому районі;
1 – у Козівському районі;
1 – у Бучацькому районі;
1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов'язане із професійною діяльністю).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області помер 57-річний священник Олег Винников, у якого першим у регіоні діагностували COVID-19.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".