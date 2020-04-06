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6 квітня • оновлено в 16:06
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На Тернопільщині десятки лікарів захворіли на коронавірус: озвучено сумну цифру

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У Тернопільській області на коронавірус захворіло 44 працівники медичних установ.

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Із них 35 – із Монастириського району, який найбільше в регіоні постраждав від епідемії. Про це на сторінці у Facebook повідомив Тернопільський штаб для боротьби з COVID-19.

Зазначається, що тільки в одного з лікарів це захворювання не пов'язане із професійною діяльністю.

На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики

На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики

Зокрема, випадки зараження коронавірусною інфекцією серед тернопільських медиків зафіксовано:

  • 35 – у Монастириському районі;

  • 2 – у Заліщицькому районі;

  • 4 – у Кременецькому районі;

  • 1 – у Козівському районі;

  • 1 – у Бучацькому районі;

  • 1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов'язане із професійною діяльністю).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області помер 57-річний священник Олег Винников, у якого першим у регіоні діагностували COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Тег
медики
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
С утра же было озвучено, что на Тернопольщине никто не заболел? Тесты на короновирус привезли, наконец-то?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Олег, там только врачи болеют, пациенты сразу мрут ...
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