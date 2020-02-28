На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вплив коронавірусу на економіку

У п'ятницю, 28 лютого о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватиметься тема коронавірусу і його впливу на українську економіку.

Програма транслюватиметься в ефірі телеканалу "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

Гостями студії Савіка Шустера стануть:

Євген Комаровський, лікар-педіатр,

Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій України,

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу",

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина",

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя",

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність",

Віталій Кличко, міський голова Києва,

Борис Філатор, міський голова Дніпра,

Андрій Садовий, міський голова Львова,

Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

В'ячеслав Лисенко, президент компанії ТОВ "Укр-Китай Коммунікейшн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на світових фондових ринках масово обвалилися акції через спалах епідемії коронавірусу.

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