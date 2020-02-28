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28 лютого • оновлено в 19:10
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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вплив коронавірусу на економіку

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У п'ятницю, 28 лютого о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватиметься тема коронавірусу і його впливу на українську економіку.

Програма транслюватиметься в ефірі телеканалу "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вплив коронавірусу на економіку

Гостями студії Савіка Шустера стануть:

  • Євген Комаровський, лікар-педіатр,

  • Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій України,

  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу",

  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина",

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя",

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність",

  • Віталій Кличко, міський голова Києва,

  • Борис Філатор, міський голова Дніпра,

  • Андрій Садовий, міський голова Львова,

  • Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

  • В'ячеслав Лисенко, президент компанії ТОВ "Укр-Китай Коммунікейшн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на світових фондових ринках масово обвалилися акції через спалах епідемії коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Коронавірус
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Все- конец короновирусу - они вынесут и высосут его корону. Знатная компания словоотсосов соберется !
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