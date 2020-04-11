На Сумщині дівчинка заразилася коронавірусом на дитячому майданчику

У місті Шостка Сумської області на коронавірус захворіла 12-річна дівчинка під час прогулянки з подружкою на дитячому майданчику.

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Про це у Facebook повідомив мер міста Микола Нога, зазначивши, що інша дитина вже була COVID-позитивна.

"Сумський обласний лабораторний центр підтвердив захворювання на коронавірус 12 річної дівчини з Шостки. Вона гуляла на дитячому майданчику (вул. Робоча) спільно з 9 річною подружкою, захворювання якої підтверджено раніше", – написав Нога.

Дівчинка заразилася коронавірусом на дитячому майданчику Фото з відкритих джерел

"Дівчата просто погуляли разом менше години. Прогулянка принесла велику неприємність для рідних і близьких, яких більше 10. Всі вони тепер знаходяться в зоні ризику", – додав він

У зв'язку з інцидентом, мер закликав громадян дотримуватись умов карантину, особливо, напередодні Великодня, а також нагадав, що дитячі майданчики закриті для відвідування.

"Коронавірус поруч з кожним із нас. Зараз у місті виявлено хворих на коронавірус 7 шосткинців. Список контактних із ними осіб становить понад 50 чоловік", – зазначив Нога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжж директор ринку порушив правила карантину та заразився коронавірусом. Його госпіталізували у важкому стані.

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