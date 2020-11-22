Синоптик пообіцяв українцям зими без снігу і сильних морозів

У найближчі роки зими в Україні будуть малосніжними чи безсніжними. Сильний мороз стане рідкістю.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів синоптик Роман Мурмило. "За попереднім аналізом, очікується, що найближчі зими будуть малосніжними у північній частині України і навіть безсніжними у південній частині. Якщо нічого не зміниться в глобальному кліматі, то на санчатах ми точно не покатаємося", – повідомив він.

"Мороз 20 градусів, скоріш за все, буде рідкістю", – уточнив Мурмило.

За його словами, процес глобального потепління призводить до змін кліматичних зон у світі і, зокрема, в Україні. Але, оскільки йдеться про процес, що триває десятиліттями, фактичні зміни кліматичних зон України можна побачити в перспективі 30-50 років.

"Південь України стане із середземноморським кліматом, північ буде лісостеповою зоною", – розповів синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, за оцінками вчених, протягом наступних 100 років температура Землі зростатиме, навіть якщо людство повністю припинить викиди парникових газів.