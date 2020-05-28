На Рівненському полігоні у дев'ятьох військовослужбовців виявили коронавірус.

Про це повідомив прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, передає Укрінформ.

"Зараз вони знаходяться в Рівненському госпіталі, стан здоров'я задовільний", – розповів він.

За словами Кульпи, підозри на COVID-19 виявили ще під час планового ПЛР-тестування 24 травня, однак симптоми хвороби у бійців були відсутні, температура також не перевищувала норми.

Решта особового складу, який знаходиться на полігоні, зараз на обсервації і виконує рекомендації медиків.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу COVID-19. З них – 477 за останню добу. З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 669 людей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!