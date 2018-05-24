На Рівненщині виховательку дитсадка звільнили за "аморальні" фото в соцмережах

У селі Бугаївка Рівненської області керівництво дитсадка звільнило виховательку Віту Черешньовської через фото в купальнику в соцмережі.

Як повідомляє Радіо Трек, сама звільнена стверджує, що у неї вже кілька років триває конфлікт із завідуючою дитсадка Ларисою Музикою.

За словами Черешньовської, та принижує і ображає весь колектив.

Вона зазначає, що працівники дитсадка кілька років тому написали скаргу на неї в управління освіти, після чого завідуюча початку звільняти незадоволених, в тому числі і Черешньовську.

Спочатку Музика намагалася поскаржилася в поліцію, що у виховательки куплений диплом, проте довести це не вдалося. Після цього завідувач знайшла іншу причину - аморальну поведінку, зокрема через фото в Facebook і Instagram. За словами Черешньовської, в суд принесли три її фотографії.

На першому вихователька в купальнику на носі корабля разом з чоловіком.

На другому вона в басейні цілує його. Її звинуватили в тому, що це взагалі не її чоловік.

І останнє фото з Нового року. Тут Черешньовська з келихом вина.

Як зазначається, Черешньовська змогла довести в суді, що її звільнили безпідставно. У свою чергу, завідувачка дитсадком Лариса Музика спілкуватися на цю тему з пресою відмовилася.

В обласному управлінні освіти відзначили, що оцінювати дії як виховательки, так і завідуючої повинен суд.

Зрештою, вихователька після суду відновилася на роботі, однак завідувачка звільнила її повторно, і знову за аморальну поведінку. Тому звільнена збирається судитися вдруге.

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