На масових акціях протесту в Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, було безліч нетверезих чоловіків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко. За його словами, на місці НП стояв стійкий перегар.

"І цей градус у проміле, без сумніву, додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже два слова важко вимовляли ввечері", – підкреслив він.

Що стосується жіночої частини протестувальників, то її, за словами Шевченка, охопив алогічний страх, який переріс в паніку.

Протести в Нових Санжарах Facebook Артема Шевченка

"У полтавців ніби вилізли з підсвідомості потойбічні химери ще гоголівського Вія та іншої нечисті, помножені на заморський характер невідомої загрози: оскільки воно з Китаю – значить, смерть по нас точно прийшла, хоч святих вже винось. Медицина тут світова безсила, а наша й поготів", – описав емоції учасниць протестів спікер МВС.

Ще один нюанс, на який звернув увагу Шевченко, – це привід для чорної всесвітньої слави маленького українського містечка. Він зазначив, що місцеве населення просто хайпувало від самого факту того, що раптом опинилося в центрі такої уваги.

"Коли ввечері на брифінгу прем'єра побачив досвідченого фотографа Єфрема Лукацького з Аssociated Press, то почув від нього щось на зразок: "Ця історія сьогодні номер один для всіх світових ЗМІ. Ти не уявляєш". Як стати провінційному райцентру негативно всесвітньовідомим за два дні без єдиного загиблого – це сюди", – із сарказмом зазначив Шевченко.

Евакуація українців з Уханя Facebook Артема Шевченка

Відіграла свою роль і тотальна недовіра людей до всього, що говорить будь-хто з представників влади. Ба більше, підкреслив Шевченко, деякі українці взагалі будували конспірологічні теорії про помсту влади.

"Система нелогічних контраргументів ґрунтується на чутках, домислах і на спотвореній інформації на кшталт: "Їх возять вже по всій Україні – скрізь не пустили, чого ми пускати повинні? А чого ви їх по їхніх домівках не розвезли або по ваших маєтках, кончахзаспах – Феофанії – Охматдиту? Словом, нас влада хоче заразити". У західних областях, особливо на Львівщині, широке поширення одержав такий "аргумент": мовляв, ми за них не голосували – тепер вони хочуть за це нас отруїти і зі світу зжити", – пише директор Департаменту комунікацій МВС.

І останній фактор, який спровокував заворушення такого масштабу, – це, за словами Шевченка, відсутність у людей мінімальної медичної освіченості й культури профілактики.

Евакуйованих українців привезли в Нові Санжари Facebook Артема Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисячі осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів із евакуйованими з китайського міста Ухань, де вирує смертельний коронавірус.

Між силовиками й місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

Пізніше місцеві жителі заявили, що ЗМІ їх оббрехали й зганьбили на всю Україну, хоча вони просто переживали за дітей.

А журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що на протести в Нові Санжари людей привозили на автомобілях з іншої області.

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