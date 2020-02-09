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9 лютого • оновлено в 19:05
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Засипало живцем землею: на Прикарпатті трапилася трагедія з ветераном АТО. Фото

19.1т
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Увечері в суботу, 8 лютого, в селі Угринів біля Івано-Франківська трагічно загинув ветеран АТО на Донбасі Андрій Пришляк.

НП трапилася під час виконання земляних робіт. Про це повідомляє пресслужба спілки учасників АТО Івано-Франківської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Пришляка засипало шаром землі товщиною чотири метри під час облаштування системи дощової каналізації. Він працював у фірмі "ДіамантБудСервіс".

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На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

Скриншот з відео

На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

Спілка учасників АТО Івано-Франківської області

Ветеран АТО був уродженцем Івано-Франківська. У нього залишилася маленька дитина.

На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

На Прикарпатті трагічно загинув ветеран АТО Андрій Пришляк

Спілка учасників АТО Івано-Франківської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ДТП загинув ветеран АТО, колишній боєць батальйону спецпризначення "Чернігів", військовий кінолог Юрій Яцен, який брав участь у спецоперації із затримання "медового терориста" – діда, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Ветерани війни на Донбасі

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