На Прикарпатті від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата

Депутат Івано-Франківської районної ради від ВО "Свобода" Микола Кліщ втратив дружину Галину, сина Степана і невістку Маріанну через ускладнення від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє КУРС, сам Кліщ знаходиться у лікарні.

Районний осередок "Свободи" висловив у Facebook співчуття депутату.

"Невимовний біль переповнює серце. Микола називав дружину "моє сонечко". А двоє внуків залишилися сиротами – це діти Степана та Маріанни", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 по дорозі до лікарні помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.