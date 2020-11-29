На Прикарпатті від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата
Сам Микола Кліщ знаходиться на лікуванні в стаціонарі
Двоє його онуків залишилися сиротами
Депутати Івано-Франківської райради висловили співчуття колезі
Депутат Івано-Франківської районної ради від ВО "Свобода" Микола Кліщ втратив дружину Галину, сина Степана і невістку Маріанну через ускладнення від коронавірусу (COVID-19).
Як повідомляє КУРС, сам Кліщ знаходиться у лікарні.
Районний осередок "Свободи" висловив у Facebook співчуття депутату.
"Невимовний біль переповнює серце. Микола називав дружину "моє сонечко". А двоє внуків залишилися сиротами – це діти Степана та Маріанни", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 по дорозі до лікарні помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.