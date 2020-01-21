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21 січня • оновлено в 20:44
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"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені

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У селі Горохолин Ліс Богородчанського району на Івано-Франківщині прихожан, які не дали пожертв на церкву, розмістили на "дошці ганьби".

Фото храму опублікувала в співтоваристві "Типові Богородчани" місцева жителька Вікторія, поскаржившись на "терор" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Шановні люди, скажіть, будь ласка, в ваших селах у церкві вимагають щомісячну плату, а тих, хто не заплатив, пишуть у список і вивішують на двері церкви, щоб усі могли бачити? Чим тільки люди думають? Можливо, хтось не має грошей, щоб щомісяця платити, і що, потрібно одразу вивішувати список на ціле село?" – обурилася жінка.

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Успенська церква в Горохолиному Лісі

Успенська церква в Горохолиному Лісі

Крім того, вона розповіла, що люди, які не платять щомісячний збір, не можуть взяти в цій церкві шлюб або охрестити дитину. "Вибачте мене, але що це за дебілізм? У кого так само?" – обурюється Вікторія.

"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені

Користувачі соцмережі приєдналися до обговорення: "У нас по стовпах розклеїли, щоб заплатили до кінця року", "Тільки в секті ви повинні внести плату. Раджу ходити в іншу церкву, де вам буде благодатно і затишно", "Потрібно звернутися в поліцію, це протизаконно", "Який жах!"

Знайшлися й ті, хто став на захист церкви і написав, що парафіяни нібито зобов'язані утримувати храм і необхідно їх закликати до дисципліни.

"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені
"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені
"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Жовківському районі на Львівщині парафіяни церкви Покрову пресвятої Богородиці опублікували список жителів села, які заборгували пожертви на храм. Аналогічний список з'явився в іще одному селі на Прикарпатті.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
церква
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Dimish Dim
Dimish Dim
В очередной раз убеждаюсь что церковь это просто бизнес,бог в сердце.
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