"Як у секті!" На Прикарпатті на храмі повісили "дошку ганьби": українці обурені

У селі Горохолин Ліс Богородчанського району на Івано-Франківщині прихожан, які не дали пожертв на церкву, розмістили на "дошці ганьби".

Фото храму опублікувала в співтоваристві "Типові Богородчани" місцева жителька Вікторія, поскаржившись на "терор" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Шановні люди, скажіть, будь ласка, в ваших селах у церкві вимагають щомісячну плату, а тих, хто не заплатив, пишуть у список і вивішують на двері церкви, щоб усі могли бачити? Чим тільки люди думають? Можливо, хтось не має грошей, щоб щомісяця платити, і що, потрібно одразу вивішувати список на ціле село?" – обурилася жінка.

Успенська церква в Горохолиному Лісі

Крім того, вона розповіла, що люди, які не платять щомісячний збір, не можуть взяти в цій церкві шлюб або охрестити дитину. "Вибачте мене, але що це за дебілізм? У кого так само?" – обурюється Вікторія.

Користувачі соцмережі приєдналися до обговорення: "У нас по стовпах розклеїли, щоб заплатили до кінця року", "Тільки в секті ви повинні внести плату. Раджу ходити в іншу церкву, де вам буде благодатно і затишно", "Потрібно звернутися в поліцію, це протизаконно", "Який жах!"

Знайшлися й ті, хто став на захист церкви і написав, що парафіяни нібито зобов'язані утримувати храм і необхідно їх закликати до дисципліни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Жовківському районі на Львівщині парафіяни церкви Покрову пресвятої Богородиці опублікували список жителів села, які заборгували пожертви на храм. Аналогічний список з'явився в іще одному селі на Прикарпатті.

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