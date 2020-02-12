Головна Новини
12 лютого • оновлено в 16:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На очах дружини: спливло відео запального танцю Зеленського

Читати матеріал російською

У соціальній мережі набирає популярність відео з президентом України Володимиром Зеленським, який танцює під час розваг у клубі.

Про це пише Telegram-канал "Політика країни", зазначаючи, що ролик виклали в соцмережі TikTok (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"А ви танцювали з президентом?" – додавши в кінці запитання сердечко, підписала ролик користувачка під ніком leona.lena.

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

На кадрах видно, як дівчина-блондинка знімає відео в режимі селфі, а за спиною у неї "відривається" під музику чоловік, дуже схожий на Зеленського. Водночас поряд із ним можна помітити й жінку, схожу на його дружину Олену.

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

Як йдеться в повідомленні, авторка відео уточнює, що воно зроблене ще до того, як Зеленський став президентом.

Як писав OBOZREVATEL, відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке він записав, займаючись на біговій доріжці в спортзалі, стало приводом для жартів у мережі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
соцмережі видео
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
25
9
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Baloban Valentina
Baloban Valentina
Ну и что,что танцует?!!!Во первых,это ещё до президенства,а во вторых,ну Кому какое дело?!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Штыров Сергей
Штыров Сергей
Baloban Valentina, ві года додумаетесь ....а кому какое дело что евреев сжигали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги