На очах дружини: спливло відео запального танцю Зеленського

У соціальній мережі набирає популярність відео з президентом України Володимиром Зеленським, який танцює під час розваг у клубі.

Про це пише Telegram-канал "Політика країни", зазначаючи, що ролик виклали в соцмережі TikTok (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"А ви танцювали з президентом?" – додавши в кінці запитання сердечко, підписала ролик користувачка під ніком leona.lena.

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

На кадрах видно, як дівчина-блондинка знімає відео в режимі селфі, а за спиною у неї "відривається" під музику чоловік, дуже схожий на Зеленського. Водночас поряд із ним можна помітити й жінку, схожу на його дружину Олену.

Зеленський із запальним танцем потрапив на відео

Як йдеться в повідомленні, авторка відео уточнює, що воно зроблене ще до того, як Зеленський став президентом.

Як писав OBOZREVATEL, відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке він записав, займаючись на біговій доріжці в спортзалі, стало приводом для жартів у мережі.

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