На Львівщині від COVID-19 помер керівник Центру первинної медичної допомоги

У суботу, 1 серпня, від коронавірусу помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівської області Василь Савенко.

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Як написала в Facebook заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, "знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину".

"Він горів роботою й мав багато цікавих ідей… Дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району", – зазначила вона.

Про смерть Савенка повідомила також пресслужба Старосамбірської райради у Facebook.

"Це непоправна втрата для нашого краю, адже в особі Василя Олексійовича ми втратили чудового лікаря, фахівця своєї справи, прекрасного амбітного активного керівника, надійного колегу й друга, доброго наставника, людину з активною життєвою позицією", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу.