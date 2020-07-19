На кордоні з Україною знайшли "могильник євроблях". Відео
Десятки кинутих "євроблях" виявили на кордоні з Україною.
У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, виявили справжнє "кладовище" кинутих автомобілів на єврономерах.
Відповідне відео, зняте українцем, опублікував канал Mukachevo Net в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах зображені десятки автомобілів із іноземною реєстрацією, залишених колишніми власниками і скупниками.
"Кладовище" авто на єврономерах
Водночас більшість авто вже без номерів. За словами автора ролика, деякі транспортні засоби навіть почали розбирати шукачі деталей.
Десятки "євроблях" покинули на кордоні з Україною
У деяких авто знято номери й деталі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може з'явитися доступне розмитнення автомобілів на єврономерах. У Верховній Раді найближчим часом зареєструють відповідний законопроєкт.