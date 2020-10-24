На кордоні з Угорщиною утворилася черга з 230 автомобілів

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,7 т.
Черга виникла через карантинні обмеження

У суботу, 24 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга з більш як двох сотень авто.

Як повідомив у Facebook пресцентр Західного управління Державної прикордонної служби, станом на 12:00 в пункті пропуску "Лужанка" в Берегівському районі Закарпатської області спостерігається черга з 230 транспортних засобів.

Черга виникла через карантинні обмеження, які ввела Угорщина в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

У всіх інших пунктах пропуску на заході України черги відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Закарпатської області президент України Володимир Зеленський обурився через черги вантажівок на кордоні.

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