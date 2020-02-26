На кордонах приїжджим почали перевіряти температуру: у МВС розповіли подробиці

На пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, де прикордонники почали температурний скринінг людей, які прямують на в'їзд у країну, ситуація залишається контрольованою цілодобово.

Про це повідомили на сайті пресслужби Міністерства внутрішній справ України. Там зазначили, що голова відомства особисто взяв під контроль організацію заходів не тільки в цьому пункті пропуску, а й в інших на кордоні з країнами ЄС, що спрямовані на посилення контролю з недопущення поширення коронавірусу в Україну.

У МВС додали, що температурна перевірка громадян, які прилітають в Україну, також здійснюється і в міжнародних аеропортах.

mvs.gov.ua

"Наразі ухвалене рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров'я проводити температурний скринінг усіх громадян, як прибувають на територію України. Зокрема він здійснюватиметься для громадян, які прямують в Україну з будь-якої країну світу, як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України", – йдеться у повідомленні.

mvs.gov.ua

За інформацією пресслужби, ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі. Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, зокрема щодо забезпеченості приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

"Ці заходи Держприкордонслужба здійснює спільно із представниками Міністерства охорони здоров'я України, фіскальної служби та органами місцевого самоврядування", – йдеться у повідомленні.

mvs.gov.ua

У відомстві додали, що у разі фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання вона одразу ж направляється на додаткове обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швейцарії заявили про перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!