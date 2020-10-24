На Кіпрі після визнання автокефалії ПЦУ влаштували "демарш", – РосЗМІ

Митрополит Лімасольський Афанасій нібито покинув літургію в знак протесту проти рішення предстоятеля Кіпрської православної церкви архієпископа Хризостома визнати автокефалію Православної церкви України.

Про це в суботу, 24 жовтня, заявило російське пропагандистське агентство "РІА Новини" з посиланням на кіпрське телебачення.

Повідомляється, що члени священного Синоду нібито не знали заздалегідь про те, що архієпископ Хризостом згадає митрополита Епіфанія як предстоятеля ПЦУ під час висвячення нового єпископа Арсіноіса Пагратіса.

"Митрополит Лімасольський Афанасій відбув незадовго до закінчення служби архієпископом Хризостомом, охарактеризувавши свою реакцію як виправдану", – заявили пропагандисти.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2019 року синод Елладської церкви (Греція) підтвердив канонічність отримання автокефалії ПЦУ від Вселенського патріарха.

Потім найстарший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну ПЦУ.