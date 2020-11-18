'Ми вам нічим не зобов'язані'. Під Києвом жінка померла прямо під лікарнею, медики відмовилися допомогти: подробиці

Під Києвом у Боярці лікарі не взяли 53-річну пацієнтку, у якої стався інфаркт. Вони заявили, що в них немає місць. Лікарі швидкої допомоги пів години намагалися реанімувати пацієнтку прямо в старій машині за допомогою масажу серця та адреналіну. Але безуспішно. Жінка померла фактично під стінами реанімації.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дочка померлої Світлани Гончар Стефанія Евстіфеєва досі не може прийти до тями від того, що сталося. До лікарні вона відправляла маму, яку можна було врятувати. А через годину дізналася про те, що вона померла.

Після похорону вона стала з'ясовувати, що ж сталося. Правда її шокувала: маму просто не прийняли до Боярської центральної районної лікарні, заявивши, що в них немає місць.

"Мама захворіла в середу, 21 жовтня. Була температура, ломило поперек, суглоби. У неї таке бувало, з нирками проблеми. Вона більше лежала, спала, не хотіла їсти. Вночі, в четвер я бачу, що мамі погано. Я зателефонувала в швидку допомогу. Але там мені сказали, що не приїдуть, дайте їй таблетку і завтра звертайтеся до сімейного лікаря. Я ще сказала: "Чому ви відмовляєте? Ви зобов'язані приїхати". На що диспетчерка, яка не представилася, але її позивний 045, відповіла: "Ми вам нічим не зобов'язані", – згадує Стефанія.

Ніч була безсонною, під ранок дочка Світлани трохи поспала. І вже приблизно о 12.10 набрала поліклініку. Але і тут їй відмовили в допомозі.

"Вони мені сказали, що виклики приймають до 12 годин та ні хвилиною пізніше. І що лікарка вже поїхала. Я просила, щоб вони зв'язалися з лікаркою, сказали їй заїхати. Але там були непохитні, мовляв, викликайте тепер тільки в понеділок", – каже OBOZREVATEL Стефанія.

Але до понеділка Світлана Гончар вже не дожила. У неділю їй стало зовсім зле. Оніміла верхня губа, жінка стала марити, плутала імена онучок, не знала, який день і місяць. І у неї з'явилося тремтіння в руці. Стефанія телефонувала всюди, навіть на гарячу лінію МОЗ, яка на вихідних не працює.

Все-таки швидка приїхала. "Два лікарі, дівчата, я нічого поганого про них сказати не можу. Вони робили все, що в їх силах. Намагалися маму заспокоїти. Відразу сказали, що це мікроінсульт. Намагалися зробити кардіограму, але апарат не працював. Брали кров на цукор, їм здалося, що є запах ацетону, значить може бути діабет. У цей час одна з них телефонувала диспетчерці, щоб та знайшла місце в лікарні, куди можна госпіталізувати маму. Диспетчерка теж уже нервувала. Вона 50 хвилин не могла знайти. Говорила, що робить усе можливе. Зрештою вирішили везти в Боярську лікарню", – продовжує дочка Світлани.

Стефанія встигла зібрати мамі постільну білизну, посуд. На останок вона глянула в очі матері й сказала: "Мамо, я тебе люблю". З мамою в лікарню поїхав батько Стефанії та її чоловік. Жінку спустили вниз на ковдрі, поклали на носилки в машині прямо на підлогу. Інших умов там не було. Так і поїхали.

Однак у Боярській центральній районній лікарні пацієнтку по швидкій ніхто не чекав.

"До них вийшов лікар реанімації і начебто начмед. Вони її подивилися, а потім заявили, мовляв чого ви до нас привезли, у нас немає місць. І написали відмову в прийомі. Сказали везти в Білу Церкву".

Світлані стало зовсім погано від усього цього. Вона вже нічого не могла сказати. Двоє лікарів швидкої спішно прямо тут стали проводити реанімацію. Одна робила масаж серця, друга вводила адреналін. Ставили крапельницю, батько її тримав. "Але мама померла прямо в машині швидкої. У висновку написано – від ішемічної хвороби серця. Фактично в неї стався обширний інфаркт", – плаче дочка.

Лікарі Боярської лікарні так і не вийшли до пацієнтки і не допомогли навіть у наданні допомоги.

Зараз Стефанія Евстіфеєва написала заяву в поліцію і збирається їхати в Генеральну прокуратуру. "Я хочу знайти і покарати винних у смерті моєї мами. Її я не поверну, але хоча б більше вони не зможуть зашкодити іншим хворим", – вважає дочка померлої жінки.

У Боярській центральній районній лікарні коментувати ситуацію відмовилися. Послалися на велику зайнятість в.о. медичного директора Бориса Ляви. "Він ще і лікар, і він дуже зайнятий, йому ніколи. Пишіть офіційний запит", – сказали в його приймальні. Ми відправили запит у лікарню і чекаємо відповіді.

Отримати якусь відповідь щодо цієї кричущої ситуації не вдалося ні в Боярській адміністрації, ні в адміністрації або районній раді Києво-Святошинського району. Справа в тому, що там зараз йде реорганізація і перехід на нову систему управління – об'єднаних територіальних громад. Фактично ніхто і ні за що там уже не відповідає.

В обласній адміністрації повідомили, що створили комісію і розбираються в ситуації. Результати роботи будуть готові через кілька днів.

Подібна ситуація зовсім не рідкість останнім часом. Багато лікарень переповнені через хворих на коронавірус. Але це зовсім не привід відмовляти в медичній допомозі іншим пацієнтам. Тим більше із серйозними проблемами. Адже лікарі не могли не бачити, в якому стані перебуває Світлана, і що в наших швидких практично нічим надавати допомогу.