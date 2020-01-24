На Київщині священник спаплюжив пам'ять загиблого "кіборга": сім'я в розпачі звернулася до Зеленського

Мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який загинув у боях за Донецький аеропорт звернулася до президента Володимира Зеленського через паплюження пам'яті її сина місцевим священником.

Жінка, яка приїхала з села Морозівка Баришівського району Київської області, розповіла про кричущу ситуацію під час вшанування полеглих захисників на 5-ту річницю оборони ДАПу, передає "Армія Inform".

За її словами, священник назвав загиблого героя "братовбивцею" і відмовився говорити з його родиною.

На Київщині священик спаплюжив пам'ять "кіборга" Дениса Поповича Скріншот з відео

"У день народження Дениса разом із моїм чоловіком і внуками прийшла до церкви замовити службу. Але замість співчуття і благословення почула жахливі образи. Священник вигнав нас під паркан. Прямо на дощ... Я була готова під землю провалитися від сорому через цю людину перед дітьми", – розповідає Надія Леонідівна.

На захист її сім'ї стали половина жителів села. Діти плакали і не розуміли, чому їх сім'ю проганяють із церкви, в якій багато років співала їх бабуся.

"Раніше я не розуміла різниці між патріархатом... Головне – віра в Бога. А церква – лише місце, куди можна прийти за духовною наснагою. Зараз же, коли наша сім'я для священника – вороги, тому що мій син захищав Україну, я не можу навіть поставити тут за нього свічку. Повинна їхати до Києва або в сусіднє село і панахиду замовляю в іншого священника", – поскаржилася Надія.

Сім'я Попович навіть вирішила побудувати в селі ще одну церкву – на ділянці, отриманій від держави за загибель сина. Так хочуть зберегти пам'ять про героїв, полеглих за Україну.

"Мрію це зробити заради дітей. Син ростив їх чесними і порядними, яким був сам. Хочу, щоб вони і всі діти, чиї батьки не повернулися з цієї війни, кожен міг пишатися батьком, і не боявся сказати вголос його ім'я", – поділилася Надія Леонідівна.

Відзначається, що президент записав дані матері загиблого українця, тому жінка сподівається на вирішення цієї безпрецедентної ситуації.

На Київщині священик спаплюжив пам'ять "кіборга" Дениса Поповича Армія Inform

"Побратими розповідали, що під час ворожого штурму Денис сказав усім сховатися в укриття, а сам взяв гранатомет і пішов знешкодити російський БТР, який вже був за декілька метрах від бліндажа. Одного разу він вистрілив – бронетранспортер зупинився, а інший постріл виконати не встиг. Ворог його випередив. Денис загинув", – згадала мати воїна.

Денис Попович був гранатометником в складі 40-ї бригади тактичної авіації зведеного загону Повітряних Сил ЗСУ "Дика качка". Загинув 22 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту під час оборони опорного пункту "Зеніт". У нього залишилися двоє маленьких синів, які також піддаються цькуванню через священника.

Подвигу Дениса – боєць із позивним "Денді" врятував понад 50 побратимів – присвячені епізод у фільмі "Зеніт" і частина книги "Бій 22 січня".

На Київщині священик спаплюжив пам'ять "кіборга" Дениса Поповича Армія Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День пам'яті оборони ДАП, 20 січня, в дзвін біля Зали Пам'яті загиблих захисників України били 50 разів. На заході були присутні президент Володимир Зеленський, міністр оборони Андрій Загороднюк і начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.

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