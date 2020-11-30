На Київщині ексдиректорка музею померла від COVID-19 услід за своїм чоловіком

Колишня директорка Фастівського державного краєзнавчого музею Київської області Тетяна Неліна померла від коронавірусної хвороби.

Як повідомив у Facebook журналіст Євген Букет, декілька днів тому поховали її чоловіка, причиною смерті якого теж став COVID-19.

Неліна керувала краєзнавчим музеєм з 1990 до 2017 року. Також працювала головним редактором науково-інформаційного бюлетеню "Прес-музей".

Вона була членкинею правління Національної спілки краєзнавців України, головою фастівської організації Спілки, лауреаткою Премії імені Михайла Сікорського НСКУ 2015 року.

Удостоєна звання почесного краєзнавця України, почесного громадянина міста Фастова, ветерана праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата Івано-Франківської районної ради від ВО "Свобода" Миколи Кліща.