На Івано-Франківщині вже 65 інфікованих і 5 смертей від коронавірусу

В Івано-Франківській області на коронавірус COVID-19 захворіли 65 осіб, з яких п'ятеро померли.

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Всього було перевірено 127 осіб, заявив 1 квітня на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що серед померлих двоє перебували в обласному перинатальному центрі.

Керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський уточнив, що наразі в пологовому будинку перебувають чотири пацієнтки з температурою. Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні.

Аналізи направили в лабораторію на дослідження, завтра очікуються результати.

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук додав, що тестів і реагентів вистачає. Також найближчим часом додатково будуть отримані ПЛР-тести корейського виробництва, які швидше показують результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську у породіллі, яка напередодні померла після того, як у неї різко піднялася температура, підтвердився коронавірус. При цьому результати на наявність коронавірусу у її дитини ще чекають.

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