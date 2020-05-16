На Хмельниччині ченець із COVID-19 перед смертю масово заразив людей

Захворіли 11 ченців. Усі вони заразилися від 54-річного священнослужителя, який помер у результаті недуги

У Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП Хмельницької області 11 ченців заразилися коронавірусом.

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Інфіковані виявилися контактними з 54-річним ченцем, який раніше помер від COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, передає Inforesist.

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"Остання інформація, яка надійшла перед самим брифінгом, у Хмельницькій області додалося ще 17 осіб, у яких виявили COVID-19. Тобто це вже не 235 осіб, а на 17 осіб більше. Хочу наголосити, що серед цих 17 осіб 11 – ченці монастиря в Городищі Шепетівського району, по три особи – з міста Кам'янця-Подільського та Кам'янець-Подільського району", – сказав чиновник.

За його словами, поширення інфекції пов'язане з недотриманням карантину під час поминальних днів та Великодня. Наразі в монастирі заборонено відвідування і проведення будь-яких заходів на його території.

Пізніше стало відомо, що COVID-19 підтверджений і у двох жінок, які відвідували монастир.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо застосування адаптивного карантину до релігійних організацій.

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