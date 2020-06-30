На Хмельниччині місцеві жителі повстали проти української військової техніки

У вівторок, 30 червня, в Шепетівці Хмельницької області місцеві жителі перекрили дорогу, щоб військова техніка не могла проїхати по місту на полігон.

Про це в Facebook написав користувач Саша Ядаменко. Він розповів, що в місті знаходиться ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти вона відправляється на фронт, проте спочатку її потрібно перевірити на місцевому полігоні.

Раніше шлях з заводу на полігон лежав через територію м'ясокомбінату, але тепер власниця заборонила їм проїзд. Через це техніку потрібно гнати через вулиці міста, що не сподобалося місцевим жителям. У підсумку, вони перекрили дорогу легковим автомобілем.

"2014 повернувся, просто немає слів. У Шепетівці дорогу військовій БМП перекрили легковим автомобілем: жоден танк не пропускають. Жителі вулиць Промислової та Гранітної заявляють, що жодної військової машини більше за своїми вулицями не пустять. Люди заявляють, що військова техніка створює їм дискомфорт: викликає нервову напругу, а також псує дорожнє покриття", – написав Ядаменко.

На місце перекриття була викликана поліція. Правоохоронці заявили, що техніку з заводу все ж можна переганяти по міських вулицях. Але в публікації стверджується, що місцеві люди на це ніяк не відреагували, а машину з дороги не забрали.

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки Facebook Саші Ядаменко

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки Facebook Саші Ядаменко

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