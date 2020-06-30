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На Хмельниччині місцеві жителі повстали проти української військової техніки

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Суспільство
4,2 т.
На Хмельниччині мешканці заблокували дорогу техніці ЗСУ

На Хмельниччині мешканці заблокували дорогу техніці ЗСУ. Facebook Саши Ядаменко

У вівторок, 30 червня, в Шепетівці Хмельницької області місцеві жителі перекрили дорогу, щоб військова техніка не могла проїхати по місту на полігон.

Про це в Facebook написав користувач Саша Ядаменко. Він розповів, що в місті знаходиться ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти вона відправляється на фронт, проте спочатку її потрібно перевірити на місцевому полігоні.

Раніше шлях з заводу на полігон лежав через територію м'ясокомбінату, але тепер власниця заборонила їм проїзд. Через це техніку потрібно гнати через вулиці міста, що не сподобалося місцевим жителям. У підсумку, вони перекрили дорогу легковим автомобілем.

"2014 повернувся, просто немає слів. У Шепетівці дорогу військовій БМП перекрили легковим автомобілем: жоден танк не пропускають. Жителі вулиць Промислової та Гранітної заявляють, що жодної військової машини більше за своїми вулицями не пустять. Люди заявляють, що військова техніка створює їм дискомфорт: викликає нервову напругу, а також псує дорожнє покриття", – написав Ядаменко.

На місце перекриття була викликана поліція. Правоохоронці заявили, що техніку з заводу все ж можна переганяти по міських вулицях. Але в публікації стверджується, що місцеві люди на це ніяк не відреагували, а машину з дороги не забрали.

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки Facebook Саші Ядаменко

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки

У Шепетівці жителі заблокували дорогу для військової техніки Facebook Саші Ядаменко

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